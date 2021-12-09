Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Бабушку легкого поведения – 2»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Продолжение нашумевшей комедии снимали в Москве. В кадре можно увидеть такие места российской столицы, как драматический театр на Перовской, поликлиника РЖД, усадьба Барышникова на Мясницкой улице. Также съемочная команда побывала в одном из банков Москвы и в роскошном особняке, расположенном на Новорижском шоссе. Фильм «Бабушка легкого поведения – 2», получивший подзаголовок «Престарелые мстители», продолжает историю афериста Сани Рубинштейна. Банк, в котором пенсионеры хранили свои сбережения, становится банкротом. Известно, что к этому приложил руку олигарх Сергей Бородин. Саня и его помощники решают отомстить богачу.

Премьера фильма состоялась в январе 2019 года.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прабабушка легкого поведения. Начало
Прабабушка легкого поведения. Начало комедия
2021, Россия
4.0
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители комедия
2019, Россия
5.0
Бабушка легкого поведения
Бабушка легкого поведения комедия
2017, Россия
5.0
