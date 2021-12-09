Где снимали «Бабушку легкого поведения – 2»?

Продолжение нашумевшей комедии снимали в Москве. В кадре можно увидеть такие места российской столицы, как драматический театр на Перовской, поликлиника РЖД, усадьба Барышникова на Мясницкой улице. Также съемочная команда побывала в одном из банков Москвы и в роскошном особняке, расположенном на Новорижском шоссе. Фильм «Бабушка легкого поведения – 2», получивший подзаголовок «Престарелые мстители», продолжает историю афериста Сани Рубинштейна. Банк, в котором пенсионеры хранили свои сбережения, становится банкротом. Известно, что к этому приложил руку олигарх Сергей Бородин. Саня и его помощники решают отомстить богачу.
Премьера фильма состоялась в январе 2019 года.
