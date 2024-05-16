Где снимали "9 роту"?

Наш ответ:

«9 рота» — военно-исторический драматический боевик, снятый режиссёром Фёдором Бондарчуком, который стал большим хитом в России и признан современной классикой жанра.



Съемки фильма проходили с 25 мая по 12 октября 2004 года на Украине, в Узбекистане и Москве. Для натурных съемок использовались различные локации, включая Балаклаву, Береговое, Коктебель, военный полигон в Перевальном, Саки, Старый Крым, окрестности Феодосии и Фороса, а также пещерный город Эски-Кермен, известный своими округлыми отверстиями в скале, использовавшимися как зерновые ямы. Для сцены, в которой персонаж по кличке «Джоконда» отправляется за спичками, съемочной группе потребовалась ослица, не боящаяся камеры. Зоопарк в Ялте порекомендовал ослицу, которая уже имела опыт съемок в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года.



Сюжет фильма рассказывает о группе новобранцев, которые оказываются в Афганистане на исходе войны. Чтобы выжить в этих суровых условиях, молодым солдатам предстоит проявить невероятное мужество.