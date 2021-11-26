Где снималась сцена с лошадью из «Служебного романа»?

Меню
Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Известная сцена с «бронзовой лошадью», тяжелой настолько, что Новосельцев сравнил ее с мамонтом, снималась в павильонах «Мосфильма». Именно там художники-постановщики «Служебного романа» построили декорации статистического учреждения, в котором работали главные герои. Увесистая скульптура стала подарком, который инициативная Шурочка от лица коллектива купила для юбиляра Боровских. К слову, до «Служебного романа» крылатая черная лошадь уже была «кинозвездой» – ее можно увидеть в кадре таких советских картин, как «Секретная миссия» (1950), «Пакет» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968).

Сейчас скульптура Пегаса находится в запасниках киностудии – и, вполне возможно, еще не раз появится на экране.

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
