Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снималась «Чудо-женщина»?

Где снималась «Чудо-женщина»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Чтобы найти идеальное место для съемок острова амазонок – родины Дианы, – продюсеры фильма объездили немало локаций в более чем 47 странах мира и в итоге остановились на курортном городке Палинуро у Тирренского моря в провинции Салерно, Италия. Некоторые сцены на Темискире снимали в старинном городе Матера и в замке Кастель-дель-Монте – также в Италии. Часть съемок прошла в Великобритании: сцена торжественного приема была снята в длинной галерее в усадьбе Хэтфилд-Хаус, лесные эпизоды с отрядом Дианы – в лесу Bourne Wood, а сцена, в которой Диана решает отправиться на фронт, – в устье реки в Нижнем Холстоу в Кенте.

Также среди съемочных локаций значится парижский Лувр.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984 боевик, фантастика, приключения
2020, США
6.0
Чудо-женщина
Чудо-женщина боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше