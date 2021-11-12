Где снималась «Чудо-женщина»?

Чтобы найти идеальное место для съемок острова амазонок – родины Дианы, – продюсеры фильма объездили немало локаций в более чем 47 странах мира и в итоге остановились на курортном городке Палинуро у Тирренского моря в провинции Салерно, Италия. Некоторые сцены на Темискире снимали в старинном городе Матера и в замке Кастель-дель-Монте – также в Италии. Часть съемок прошла в Великобритании: сцена торжественного приема была снята в длинной галерее в усадьбе Хэтфилд-Хаус, лесные эпизоды с отрядом Дианы – в лесу Bourne Wood, а сцена, в которой Диана решает отправиться на фронт, – в устье реки в Нижнем Холстоу в Кенте.
Также среди съемочных локаций значится парижский Лувр.
