Где служил Данила Багров?

«Брат» — культовый российский фильм, цитаты из которого мгновенно ушли в народ. Главный герой по имени Данила Багров покорил публику своим обаянием и стал олицетворением эпохи конца «девяностых».

Место службы Багрова

Данила Багров служил в Чечне. На протяжении всего фильма он упорно называет себя «писарем при штабе», отсидевшимся в тылу во время Первой чеченской войны. Однако зрителям с самого начала понятно: герой Сергея Бодрова скромничает и откровенно лукавит. Его уверенное обращение с любым оружием, навыки минно-взрывного дела, хладнокровие в бою и тактическое мышление выдают в нём настоящего профессионала, прошедшего серьезную боевую школу.



Разгадку можно найти в коротком эпизоде фильма «Брат-2», где мелькает армейская фотография Данилы с сослуживцами. Внимательные зрители и ветераны боевых действий, анализируя этот кадр, пришли к выводу, что разношерстное обмундирование, непарадный вид и, главное, шеврон на плече указывают на службу во Внутренних войсках (ВВ) Северо-Западного округа. А судя по боевым товарищам героя, один из которых был разведчиком, да и по повадкам самого Данилы, наиболее вероятно, что он служил в войсковой разведке (в составе мотострелковых частей или отдельных разведывательных батальонов) и принимал участие в рейдах и зачистках на Северном Кавказе в 1994–1996 годах. Легенда про писаря была для него идеальным прикрытием, позволяющим не распространяться о тяжелом боевом опыте и не привлекать лишнего внимания.