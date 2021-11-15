Меню
Где происходят действия фильма «Экипаж» с Козловским?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Кульминация фильма Николая Лебедева «Экипаж» с Данилой Козловским в главной роли, по сюжету, происходит в районе северных Алеутских островов – именно там якобы расположен сейсмоопасный остров-вулкан Канву, а для аварийной посадки экипаж выбирает аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском. В реальности же съемки этого эпизода проходили в Крыму. Большую часть картины снимали в Москве и Московской области, а среди съемочных локаций был Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, где декораторы создали едва ли не настоящий аэропорт.

В ходе съемок были сожжены два заранее выкупленных старых самолета, а также несколько макетов.

