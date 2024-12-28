Где происходит действие в фильме «Чарли и шоколадная фабрика»?

Меню
Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Чарли и шоколадная фабрика» — сказочная повесть британского писателя Роальда Даля. Произведение получило две одноименные экранизации, вышедшие в 1971 и 2005 годах. Место действия точно не указано, однако, если полагаться на внешние признаки, события фильма 1971 года разворачиваются где-то в Северной Америке, а адаптации 2005 года — в Англии. Главной локацией является маленький рабочий городок, где, кроме огромной шоколадной фабрики Вилли Вонки, находится завод по производству зубной пасты. События изображены с точки зрения мальчика из бедной семьи Чарли. Его дедушка Джо когда-то работал на предприятии Вонки, тогда как его отец Уильям занимался закручиванием крышек на тюбиках зубной пасты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чарли и шоколадная фабрика
Чарли и шоколадная фабрика приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.0
