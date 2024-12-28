Где происходит действие в фильме «Чарли и шоколадная фабрика»?

«Чарли и шоколадная фабрика» — сказочная повесть британского писателя Роальда Даля. Произведение получило две одноименные экранизации, вышедшие в 1971 и 2005 годах. Место действия точно не указано, однако, если полагаться на внешние признаки, события фильма 1971 года разворачиваются где-то в Северной Америке, а адаптации 2005 года — в Англии. Главной локацией является маленький рабочий городок, где, кроме огромной шоколадной фабрики Вилли Вонки, находится завод по производству зубной пасты. События изображены с точки зрения мальчика из бедной семьи Чарли. Его дедушка Джо когда-то работал на предприятии Вонки, тогда как его отец Уильям занимался закручиванием крышек на тюбиках зубной пасты.
