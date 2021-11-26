Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы

Где происходит действие в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Герои «Бриллиантовой руки» живут в советском портовом городе, название которого в фильме ни разу не упоминается. У создателей картины получился собирательный образ города на юге России, в котором угадываются черты Сочи и Адлера (именно там проходили натурные съемки). Также небольшая, но важная часть сюжета разворачивается в мусульманском городе – по всей вероятности, Стамбуле. В роли этого экзотического места выступил азербайджанский Баку. Съемочная группа поселилась в одной из местных гостиниц, ее участники после рабочего дня любили дружно погулять по городу и поужинать в колоритных ресторанах.

Леонид Каневский вспоминал в интервью, что местные жители быстро нашли с актерами общий язык и часто угощали их шашлыком и вином.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
