Где происходит действие в фильме «Бриллиантовая рука»?

Герои «Бриллиантовой руки» живут в советском портовом городе, название которого в фильме ни разу не упоминается. У создателей картины получился собирательный образ города на юге России, в котором угадываются черты Сочи и Адлера (именно там проходили натурные съемки). Также небольшая, но важная часть сюжета разворачивается в мусульманском городе – по всей вероятности, Стамбуле. В роли этого экзотического места выступил азербайджанский Баку. Съемочная группа поселилась в одной из местных гостиниц, ее участники после рабочего дня любили дружно погулять по городу и поужинать в колоритных ресторанах.
Леонид Каневский вспоминал в интервью, что местные жители быстро нашли с актерами общий язык и часто угощали их шашлыком и вином.
