Где происходит действие «Служебного романа»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Действие легендарного фильма Эльдара Рязанова разворачивается в Москве 1970-х годов. Львиная доля сцен была снята в павильонах «Мосфильма», однако режиссер включил в картину и городские пейзажи. Столица предстает в «Служебном романе» очень разной: в кадре нашлось место и элитным домам, в которых живут Калугина и Самохвалов (престижные многоэтажки снимали на Большой Никитской и на улице Горького), и тихим улицам в центре (частный дом Новосельцева располагался в переулке Чернышевского), и спальным районам, где проживали рядовые сотрудники.

А статистическое учреждение, где работают герои, «сконструировали» из двух зданий: фасад взяли у исторического дома на Петровке, а крышу – у дома Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
