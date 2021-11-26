Где происходит действие «Служебного романа»?

Действие легендарного фильма Эльдара Рязанова разворачивается в Москве 1970-х годов. Львиная доля сцен была снята в павильонах «Мосфильма», однако режиссер включил в картину и городские пейзажи. Столица предстает в «Служебном романе» очень разной: в кадре нашлось место и элитным домам, в которых живут Калугина и Самохвалов (престижные многоэтажки снимали на Большой Никитской и на улице Горького), и тихим улицам в центре (частный дом Новосельцева располагался в переулке Чернышевского), и спальным районам, где проживали рядовые сотрудники.
А статистическое учреждение, где работают герои, «сконструировали» из двух зданий: фасад взяли у исторического дома на Петровке, а крышу – у дома Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке.
