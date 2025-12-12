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Где происходит действие оперы «Травиата»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 декабря 2025 Дата обновления ответа: 12 декабря 2025

«Травиата» — опера Джузеппе Верди в трех действиях. В основу произведения лег роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848). Первая постановка оперы состоялась 6 марта 1853 года.

Где происходит действие?

Действие оперы имеет место в Париже и его окрестностях (например, в загородном доме) в середине XIX века (примерно 1840–1850-е годы). Основные места действия: роскошный салон куртизанки Виолетты Валери и ее скромное жилище за городом.

О чем опера

Молодой Альфредо влюбляется в больную чахоткой куртизанку Виолетту Валери, но она боится ему полностью открыться. Несмотря на это, несколько месяцев они живут вместе, но однажды к Виолетте заявляется отец Альфреда и просит ее разорвать отношения с ее сыном.

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