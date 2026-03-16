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Где происходит действие "Грозового перевала"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 марта 2026 Дата обновления ответа: 16 марта 2026

«Грозовой перевал» — свежая экранизация популярного романа Эмили Бронте, ставшего классикой мировой литературы.

Место действия «Грозового перевала»

Действие «Грозового перевала» происходит на рубеже XVIII–XIX веков в суровой и дикой местности на вересковых пустошах Уэст-Йоркшира в Англии. Центральные локации — два поместья: мрачный «Грозовой Перевал» и уютная «Мыза Скворцов», контраст между которыми отражает столкновение характеров и страстей главных героев.

О чем фильм:

Хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо возвращается домой не один — на улицах Ливерпуля он подбирает беспризорного сироту и даёт ему имя Хитклифф. Мальчик быстро становится неразлучным другом его дочери Кэтрин. Но после смерти главы семейства жизнь в усадьбе меняется: наследник Хиндли превращает Хитклиффа в слугу, а сам погрязает в пьянстве и долгах. Кэтрин, мечтая вырваться из нищеты и мрачных пустошей, принимает предложение богатого соседа Эдгара Линтона. Хитклифф случайно слышит, как она говорит, что замужество с ним унизило бы её, и в ту же ночь исчезает. Спустя годы он возвращается — загадочно разбогатевший, холодный и одержимый местью. Он выкупает «Грозовой перевал» и снова оказывается рядом с Кэтрин, чтобы навсегда изменить судьбы всех обитателей поместья.

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Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама
2025, США
6.0
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