Где происходит действие "Грозового перевала"?

«Грозовой перевал» — свежая экранизация популярного романа Эмили Бронте, ставшего классикой мировой литературы.

Действие «Грозового перевала» происходит на рубеже XVIII–XIX веков в суровой и дикой местности на вересковых пустошах Уэст-Йоркшира в Англии. Центральные локации — два поместья: мрачный «Грозовой Перевал» и уютная «Мыза Скворцов», контраст между которыми отражает столкновение характеров и страстей главных героев.

Хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо возвращается домой не один — на улицах Ливерпуля он подбирает беспризорного сироту и даёт ему имя Хитклифф. Мальчик быстро становится неразлучным другом его дочери Кэтрин. Но после смерти главы семейства жизнь в усадьбе меняется: наследник Хиндли превращает Хитклиффа в слугу, а сам погрязает в пьянстве и долгах. Кэтрин, мечтая вырваться из нищеты и мрачных пустошей, принимает предложение богатого соседа Эдгара Линтона. Хитклифф случайно слышит, как она говорит, что замужество с ним унизило бы её, и в ту же ночь исчезает. Спустя годы он возвращается — загадочно разбогатевший, холодный и одержимый местью. Он выкупает «Грозовой перевал» и снова оказывается рядом с Кэтрин, чтобы навсегда изменить судьбы всех обитателей поместья.