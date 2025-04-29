Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где происходит действие фильма «Кончится лето»?

Олег Скрынько 29 апреля 2025 Дата обновления: 29 апреля 2025
Наш ответ:

«Кончится лето» — российская драма, вышедшая в прокат 27 февраля 2025 года. По сюжету действие происходит в Якутии. Там же прошли съемки. При этом некоторые сцены были отсняты на самом севере у моря.

По сюжету в родной поселок, отсидев срок, возвращается 27-летний Кеша. Там он воссоединяется с отцом и младшим братом Тимой, который собирается поступать в высшее учебное заведение. Кеша пытается начать жизнь заново. Он устраивается работать на золотодобывающую артель, но вскоре старатели его обманывают. Тогда Кеша похищает золото и сбегает, взяв с собой Тиму.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кончится лето
Кончится лето драма
2025, Россия
7.0
