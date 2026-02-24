Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где происходили события в фильме «Горячий снег»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 февраля 2026 Дата обновления ответа: 24 февраля 2026

«Горячий снег» — классический советский фильм, вышедший в эпоху Застоя.

Место действия фильма

События фильма «Горячий снег» происходили в суровую зиму 1942 года. Место действия — заснеженные степи в окрестностях Сталинграда, где разворачивается один из ключевых моментов великой битвы.

О чем фильм:

Декабрь 1942 года. В сталинградских степях в окружение попала 330-тысячная армия Паулюса. Гитлер бросает на выручку элитные танковые части фельдмаршала Манштейна — мощный «танковый кулак», который должен прорвать кольцо. Советское командование отдаёт приказ: стоять насмерть.

Артиллерийская батарея лейтенанта Дроздовского после изнурительного марша по морозной степи занимает позиции в расположении дивизии полковника Деева. Солдаты окапываются, готовясь бить прямой наводкой. Внезапно наступает звенящая тишина — передовая пала, и немецкие танки уже движутся прямо на них. После авианалёта начинается кровавый бой, в котором полегут многие. Ценой невероятных потерь батарея выстоит, не пропустив врага к Сталинграду.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горячий снег
Горячий снег драма, военный
1972, СССР
7.0
