«Новая волна» — фильм режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2025 году.

Где проходят события фильма «Новая волна»

События фильма «Новая волна» происходят в Париже на рубеже 50-60-х годов, когда во Франции зарождалось кинематографическое движение «новая волна». Сюжет основан на биографических фактах и посвящен созданию художественной картины «На последнем дыхании», ставшей одной из вершин европейского кино и дебютом выдающегося режиссера Жан-Люка Годара.

Премьера фильма состоится в 2025 году на 78-м Каннском кинофестивале. Критики хвалили фильм за визуальный стиль, напоминающий ленты той эпохи, а также удачный каст.

Ключевые роли в ленте сыграли:

Зои Дойч — Джин Сиберг

Обри Дюллен — Жан-Поль Бельмондо

Гийом Марбек — Жан-Люк Годар

Жан-Жак Ле Везье — Жан Кокто

Джоди Рут-Форест — Сюзанна Шиффман

Жонас Марми — Жак Риветт

Паоло Люка Ноэ — Франсуа Морье, муж Сиберг

Джейд Фан-Гиа — визажист Сиберг