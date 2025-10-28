Где проходят события фильма "Новая волна"?

«Новая волна» — фильм режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2025 году.
События фильма «Новая волна» происходят в Париже на рубеже 50-60-х годов, когда во Франции зарождалось кинематографическое движение «новая волна». Сюжет основан на биографических фактах и посвящен созданию художественной картины «На последнем дыхании», ставшей одной из вершин европейского кино и дебютом выдающегося режиссера Жан-Люка Годара.
Премьера фильма состоится в 2025 году на 78-м Каннском кинофестивале. Критики хвалили фильм за визуальный стиль, напоминающий ленты той эпохи, а также удачный каст.
Ключевые роли в ленте сыграли:
Зои Дойч — Джин Сиберг
Обри Дюллен — Жан-Поль Бельмондо
Гийом Марбек — Жан-Люк Годар
Жан-Жак Ле Везье — Жан Кокто
Джоди Рут-Форест — Сюзанна Шиффман
Жонас Марми — Жак Риветт
Паоло Люка Ноэ — Франсуа Морье, муж Сиберг
Джейд Фан-Гиа — визажист Сиберг
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