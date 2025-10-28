Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где проходят события фильма "Новая волна"?

Где проходят события фильма "Новая волна"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 октября 2025 Дата обновления ответа: 28 октября 2025

«Новая волна» — фильм режиссера Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 2025 году.

Где проходят события фильма «Новая волна»

События фильма «Новая волна» происходят в Париже на рубеже 50-60-х годов, когда во Франции зарождалось кинематографическое движение «новая волна». Сюжет основан на биографических фактах и посвящен созданию художественной картины «На последнем дыхании», ставшей одной из вершин европейского кино и дебютом выдающегося режиссера Жан-Люка Годара.

Премьера фильма состоится в 2025 году на 78-м Каннском кинофестивале. Критики хвалили фильм за визуальный стиль, напоминающий ленты той эпохи, а также удачный каст.

Ключевые роли в ленте сыграли:

 

Зои Дойч — Джин Сиберг
Обри Дюллен — Жан-Поль Бельмондо
Гийом Марбек — Жан-Люк Годар
Жан-Жак Ле Везье — Жан Кокто
Джоди Рут-Форест — Сюзанна Шиффман
Жонас Марми — Жак Риветт
Паоло Люка Ноэ — Франсуа Морье, муж Сиберг
Джейд Фан-Гиа — визажист Сиберг

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новая волна
Новая волна драма
2025, Франция
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 22 комментария
Где снимали горы в сериале «Последний богатырь. Наследие»? 2 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»? 2 комментария
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
«Наконец-то Васильев с лицом наглого богача» и «Пока хит однозначный»: первые отзывы о «Большой фарме» оказались неожиданно тёплыми
Этот французский аналог «Извне» скрасит ожидание финального сезона — 8 баллов на IMDb и всего 2 сезона: «жалею, что раньше не посмотрела»
Советские чиновники присмотрелись к лицу Раневской и лишили ее роли мечты: а ведь могла быть идеальной княгиней
«К Конан Дойлю – никакого отношения»: Ливанов камня на камне не оставил от «Шерлока» с Камбербэтчем, ведь «там смотреть нечего»
«Помните "Интерстеллар"? Тут та же идея»: один из лучших sci-fi сериалов, что выходят прямо сейчас — Apple TV приготовил 10 новых серий
Лучшие детективы 2026 года от KION, Netflix, HBO и Fox: №7 в первые дни проката посмотрели 9 000 000 человек
Одного слова хватило Ане чтобы понять — Шарапов «стукач»: сцена из «Место встречи изменить нельзя», которую проморгали зрители
Арья могла вернуться новым Королём Ночи: в Сети появилась новая мрачная теория о финале «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше