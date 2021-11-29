Где проходит экскурсия в «Бриллиантовой руке»?

По сюжету фильма «Бриллиантовая рука», главный герой Семен Горбунков во время отпуска оказывается на экскурсии по улицам Стамбула. В качестве этого турецкого города был снят старинный район Ичери-шехер столицы Азербайджана, города Баку. После экскурсии случается происшествие с падением и переломом руки, которое запускает цепочку событий картины. Логово контрабандистов в аптеке Chikanuk, где Горбункову наложили гипс с драгоценностями, находилось в доме № 8 на улице Кичик-Гала. Помимо «Бриллиантовой руки» в Ичери-шехер снимались эпизоды многих других советских фильмов: «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43», «Не бойся, я с тобой», «День прошел» и других.
