Где проходили съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла» проходили в нескольких регионах России. В Пермском крае снимали на Крестовой горе, недалеко от города Губаха – эти же места можно увидеть в фильме «Сердце Пармы». Температура воздуха во время съемок опускалась до минус 15 градусов. В Карелии снимались подземные озера и леса, в Сочинском национальном парке – реликтовые леса и горные панорамы, а декорацию города в Белогорье, где происходит большая часть действия фильма, построили в районе подмосковных Химок под открытым небом.

Частично фильм снимался при помощи технологии хромакея в студии. 

