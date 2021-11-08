Где проходили съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»?

Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла» проходили в нескольких регионах России. В Пермском крае снимали на Крестовой горе, недалеко от города Губаха – эти же места можно увидеть в фильме «Сердце Пармы». Температура воздуха во время съемок опускалась до минус 15 градусов. В Карелии снимались подземные озера и леса, в Сочинском национальном парке – реликтовые леса и горные панорамы, а декорацию города в Белогорье, где происходит большая часть действия фильма, построили в районе подмосковных Химок под открытым небом.
Частично фильм снимался при помощи технологии хромакея в студии.
