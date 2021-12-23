Где находится «Дубровка» из «Бриллиантовой руки»?

Одна из отличительных черт комедий Леонида Гайдая – их действие разворачивается в вымышленных населенных пунктах, представляющих собой собирательный образ советского города. «Бриллиантовая рука» не стала исключением, город Черноморск, в котором живет со своей семьей Семен Семенович Горбунков, не существует в реальности, его снимали в Крыму. Та самая Дубровка тоже является плодом фантазии сценаристов – шоссе, по которому едут герои, на самом деле находится в Сочи. Это Старое Краснополянское шоссе, которое в настоящее время закрыто для автомобилистов.
Табличка «Дубровка – 166 км» на обочине – не настоящая, ее поставили специально для съемок.
Авторизация по e-mail