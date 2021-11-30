Где находится дорога из фильма «Кавказская пленница»?

Наш ответ:

Грунтовая дорога, на которой происходит первая встреча Шурика и Нины, расположена между селами Куйбышево и Высоким в Алуште. Сцену погони за автомобилем снимали на Ай-Петри. Чтобы снять кадры, где колеса машины нависают над пропастью, киношникам пришлось хорошо потрудиться – собственноручно подтащить ретро-авто к самому краю плато. Кстати, известно, что Леонид Гайдай поощрял импровизацию актеров на съемочной площадке, а за самые удачные находки награждал их бутылкой шампанского. Во время работы над «Кавказской пленницей» лидером по числу одобренных режиссером шуток был Юрий Никулин, второе место занял Евгений Моргунов, а третье – Георгий Вицин.