Где находится дорога из фильма «Кавказская пленница»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Грунтовая дорога, на которой происходит первая встреча Шурика и Нины, расположена между селами Куйбышево и Высоким в Алуште. Сцену погони за автомобилем снимали на Ай-Петри. Чтобы снять кадры, где колеса машины нависают над пропастью, киношникам пришлось хорошо потрудиться – собственноручно подтащить ретро-авто к самому краю плато. Кстати, известно, что Леонид Гайдай поощрял импровизацию актеров на съемочной площадке, а за самые удачные находки награждал их бутылкой шампанского. Во время работы над «Кавказской пленницей» лидером по числу одобренных режиссером шуток был Юрий Никулин, второе место занял Евгений Моргунов, а третье – Георгий Вицин.

Зато последний придумал ту самую легендарную сцену, где троица жуликов встает на пути у автомобиля Нины.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
