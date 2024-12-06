Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где находится дом, в котором жили герои фильма «Один дома»?

Где находится дом, в котором жили герои фильма «Один дома»?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

«Один дома» — классический американский рождественский фильм, вышедший в 1990 году. По сюжету многочисленное семейство Маккалистеров на зимние каникулы улетает в Европу, но по ошибке забывает в своем огромном особняке одного из своих детей. В дальнейшем 8-летний Кевин, проявив всю свою смекалку и храбрость, защищает дом от двух коварных грабителей. Особняк, показанный в фильме, находится в городке Виннетка, штат Иллинойс. Там же по сюжету разворачиваются показанные события. Площадь помещения составляет 848 квадратных метров. В этом доме, построенном в 1921 году, пять спален и шесть ванных комнат. Ныне в особняке сделан современный ремонт. В подвале обустроены тренажерный зал и кинотеатр, тогда как во дворе разбита спортивная площадка. В мае 2024 года стало известно, что особняк выставлен на продажу. Цена — $5,25 млн.

