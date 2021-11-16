Где находится дом, в котором снимали «Серебряные коньки»?

Съемки фильма «Серебряные коньки» проходили с конца января по май 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (города Кронштадт, Гатчина и Всеволожск). Интерьерные эпизоды снимались во дворцах: Юсуповском, Мраморном, Шереметевском и Доме ученых. Часть эпизодов удалось снять на естественном льду Невы, Фонтанки, Мойки и Крюкова канала, а для съемок массовых ледовых сцен, которые не удалось снять на естественном льду, воссоздали участок Мойки и Зимней канавки в павильонном комплексе во Всеволожске.
Также в кадре появляются Петропавловская крепость, Михайловский замок, Витебский вокзал, Музей прикладного искусства, Большой Гатчинский дворец.
