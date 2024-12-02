Где находится дом, где снимали "Иван Васильевич меняет профессию"?

Инженер Шурик Тимофеев из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" жил и работал в доме №13 (строение 1) на Новокузнецкой улице в Москве. Этот экспериментальный дом с необычным фасадом, прозванный москвичами «гармошкой», был построен незадолго до начала съемок фильма.
Шурик, молодой ученый, мечтает создать устройство, способное преодолевать границы времени. Его эксперимент увенчивается успехом: портал открывается, но приводит к хаосу. Иван Грозный переносится в Москву 1970-х, а управляющий ЖЭКа оказывается в XVI веке. К несчастью, машина времени ломается, и героям приходится адаптироваться: Ивану изображать современника, а советским гражданам — вживаться в роль царя. Их приключения сопровождаются комичными недоразумениями, пока Шурик пытается восстановить механизм.
