Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где находится дом, где снимали "Иван Васильевич меняет профессию"?

Где находится дом, где снимали "Иван Васильевич меняет профессию"?

Олег Скрынько 2 декабря 2024 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Инженер Шурик Тимофеев из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" жил и работал в доме №13 (строение 1) на Новокузнецкой улице в Москве. Этот экспериментальный дом с необычным фасадом, прозванный москвичами «гармошкой», был построен незадолго до начала съемок фильма.

Шурик, молодой ученый, мечтает создать устройство, способное преодолевать границы времени. Его эксперимент увенчивается успехом: портал открывается, но приводит к хаосу. Иван Грозный переносится в Москву 1970-х, а управляющий ЖЭКа оказывается в XVI веке. К несчастью, машина времени ломается, и героям приходится адаптироваться: Ивану изображать современника, а советским гражданам — вживаться в роль царя. Их приключения сопровождаются комичными недоразумениями, пока Шурик пытается восстановить механизм.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
