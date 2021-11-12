Где на море снимали фильм «Любовь и голуби»?

Меню
Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Любовь и голуби» переносит главного героя Василия Кузякина в санаторий для лечения органов движения. Реальные южные съёмки проходили в Грузии, главным образом в городе Батуми, а также в его окрестностях. Эти локации стали основой для незабываемых сцен фильма.

Пирс в Кобулети

Одним из самых запоминающихся мест съёмок стал пирс в Кобулети, где снимали сцену, в которой Василий эффектно падает в море. Для эпизода на пирсе специально воссоздали дверь и стену дома из Медвежьегорска. Однако съёмка едва не обернулась трагедией: Александр Михайлов, играющий Василия, начал захлёбываться, когда водолазы пытались помочь ему переодеться под водой, и пришлось экстренно разрезать галстук.

Кафе «Фантазия»

В Батуми ключевые эпизоды разворачиваются у кафе «Фантазия», известного также как «Осьминог». Это заведение с необычным дизайном стало местом зарождения романа между Василием и Раисой Захаровной. Именно здесь, на пляже у кафе, началась их бурная, но недолгая романтическая история.

Ботанический сад

Герои прогуливались по Ботаническому саду в Батуми, который славится своей густой зеленью и Бамбуковой рощей. Сцены, снятые здесь, передают атмосферу лёгкости и юмора, особенно диалоги Раисы Захаровны о медиумах.

Некоторые эпизоды фильма снимались за пределами Батуми. Так, сцена на балконе, где Василий громко чихает, была снята в пансионате «Цихисдзири».

Южные сцены снимались в ноябре, когда температура воды не превышала 14 градусов. Несмотря на холод, актёры создавали иллюзию жарких летних дней.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
