Где Макс во время фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»?

Олег Скрынько 5 августа 2024 Дата обновления: 5 августа 2024
Наш ответ:

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — спин-офф постапокалиптической экшен-франшизы «Безумный Макс», а также приквел «Безумного Макса: Дорога ярости» (2015). «Фуриоса» повествует о детстве и юности воительницы Фуриосы. Основное действие фильма охватывает около десятка лет. Фуриоса переживает массу драматических и трагичных событий. Так, раскрываются обстоятельства, при которых героиня лишилась руки. Сбежав от врагов, покалеченная девушка бредет через пустыню и, вконец обессилев, падает на землю. В этот момент на общем плане появляется обедающий у своей машины странник, который издали замечает упавшую Фуриосу. Этим странником оказывается Макс Рокатански. Он подбирает девушку и отвозит ее к месту, где живут люди. Таким образом, в «Фуриосе» Макс фигурирует лишь в формате коротенького камео. О том, чем герой занимался во время событий «Фуриосы», больше сведений нет. Ранее сообщалось, что создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер собирается снять еще один фильм о заглавном персонаже, показав его приключения до «Дороги ярости», но коммерческий провал «Фуриосы», скорее всего, поставил крест на этом проекте.

