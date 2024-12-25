Где Кевин прятался от воров в фильме "Один дома"?

Наш ответ:

Кевин Маккалистер использовал ловкость и изобретательность, чтобы скрыться от Гарри и Марва. Он укрывался на лестнице, где с помощью верёвки и ящика с инструментами создал ловушку, сбросив её на грабителей. Гарри, пытаясь открыть дверь, потянул за верёвку, и ящик впечатал Марва в стену.

Где Кевин прятался в фильме «Один дома 2»

Кевин прятался в доме своего дяди Роба. Там он соорудил множество ловушек, включая бросание кирпичей с крыши и использование горючей жидкости в унитазе, чтобы задержать Гарри и Марва. Кевин также временно укрывался в Центральном парке, скрываясь в конном экипаже и прогуливаясь по аллеям парка.

Где находится «Дом дядюшки Роба Один дома 2»?

«Дом дядюшки Роба» в Нью-Йорке находится на улице 51 West 95th Street, в районе между Central Park West и Columbus Avenue. В фильме показано, что дом пустует из-за ремонта, что делает его идеальным местом для создания ловушек. Именно здесь Кевин заманил Гарри и Марва, устроив серию хитроумных западней, чтобы их задержать.