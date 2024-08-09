Меню
Где и в какой стране находится Касабланка?

Олег Скрынько 9 августа 2024 Дата обновления: 9 августа 2024
Наш ответ:

Касабланка — крупнейший город в Марокко, являющийся крупным портом, а также важнейшим торговым центром Северной Африки. Касабланка находится на побережье Атлантического океана в 70 км к югу от Рабата, столицы Марокко. На севере Касабланка по морю граничит с Португалией, а на северо-востоке — с Испанией и Гибралтаром.

У любителей и знатоков кино Касабланка прежде всего ассоциируется с одноименным классическим фильмом, который вышел в 1942 году. Действие картины разворачивается в этом городе во время Второй мировой войны. В то время Касабланка находилась под контролем Вишистской Франции, но в то же время была перевалочным пунктом, потому что оттуда можно было добраться до нейтральной Португалии, а оттуда — в Америку. По этой причине в Касабланке пересекались вишисты, нацисты, борцы с нацистами, беженцы, воры и многие другие. Основные события фильма разворачиваются в стенах ночного клуба «У Рика».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Касабланка
Касабланка драма, мелодрама
1942, США
8.0
