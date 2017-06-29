Где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»?

Наш ответ:

Фильм «Свадьба в Малиновке» снимался в различных местах Украинской ССР, включая живописные села Полтавской и Харьковской областей. Основные места съёмок:

Полтавская область, Лубенский район — большинство съёмок проходили в селе Пески.

Село Хорошки — здесь снимали сцены у графской усадьбы.

Село Мацковцы — здесь запечатлены сцены у ветряной мельницы и другие натурные эпизоды.

Село Малиновка — натурные съёмки проводились в настоящем селе Малиновка, по некоторым данным, в Чугуевском районе Харьковской области, по другим — в Глобинском районе Полтавской области.

«Ленфильм» — павильонные съёмки проходили на студии «Ленфильм».

Интересный факт: практически все местные жители участвовали в массовке, получая за съемочный день до 3 рублей. Те, кто приходил на съёмки с гусем или уткой, а также те, кто хорошо танцевал, получали больше.

Также, из-за тёплых дружеских отношений между актёрами и сельчанами съёмочный процесс иногда прерывался. Актёры прятались от жары в погребах и ходили в гости к местным жителям, что стало причиной вызова жён артистов на площадку для поддержания дисциплины. В селе Малиновка, Харьковской области, впоследствии установили памятник Попандопуло, персонажу, которого сыграл Михаил Водяной.