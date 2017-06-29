Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Свадьба в Малиновке» снимался в различных местах Украинской ССР, включая живописные села Полтавской и Харьковской областей. Основные места съёмок:

  • Полтавская область, Лубенский район — большинство съёмок проходили в селе Пески.
  • Село Хорошки — здесь снимали сцены у графской усадьбы.
  • Село Мацковцы — здесь запечатлены сцены у ветряной мельницы и другие натурные эпизоды.
  • Село Малиновка — натурные съёмки проводились в настоящем селе Малиновка, по некоторым данным, в Чугуевском районе Харьковской области, по другим — в Глобинском районе Полтавской области.
  • «Ленфильм» — павильонные съёмки проходили на студии «Ленфильм».

Интересный факт: практически все местные жители участвовали в массовке, получая за съемочный день до 3 рублей. Те, кто приходил на съёмки с гусем или уткой, а также те, кто хорошо танцевал, получали больше.

Также, из-за тёплых дружеских отношений между актёрами и сельчанами съёмочный процесс иногда прерывался. Актёры прятались от жары в погребах и ходили в гости к местным жителям, что стало причиной вызова жён артистов на площадку для поддержания дисциплины. В селе Малиновка, Харьковской области, впоследствии установили памятник Попандопуло, персонажу, которого сыграл Михаил Водяной.

сергей дигтяр 12 июля 2019, 13:25
по одним из данных етот фильм снимали небольшом селе малиновка кировоградской области между селом верблюжка и петрово рядом чечеливка имя атамана с етого фильма , и в начале фильма когда голова просил поставить печать тат спросил куда ты утром ездил? тот ответил в верблюжки ето село находится рядом с малиновкой в котором и родился мой отец который мне и рассказал ету историю .
12 июля 2019, 13:25 Ответить
