Фильмы
Где снимали фильм «Робинзон»?
Где снимали фильм «Робинзон»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Многосерийный фильм «Робинзон» (2010) с Игорем Петренко и Агнией Дитковските частично снимали на Канонерском острове (СПб, Морской канал), а ряд сцен в начальных эпизодах – в городе Полярном.
факты о фильме
