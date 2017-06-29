Меню
Где снимали фильм «Робинзон»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Многосерийный фильм «Робинзон» (2010) с Игорем Петренко и Агнией Дитковските частично снимали на Канонерском острове (СПб, Морской канал), а ряд сцен в начальных эпизодах – в городе Полярном.
