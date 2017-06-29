Меню
Где снимали фильм «Пленницы»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Пленницы» 2013 года с Хью Джекманом и Джейком Джилленхоллом в главных ролях снимали в американском штате Джорджия, а также в двух локациях в американском штате Коннектикут (Шелтоне и Дерби).
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пленницы
Пленницы триллер, драма, криминал
2013, США
8.0
