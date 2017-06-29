Меню
Где снимали фильм «Опекун»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
«Опекун», кинокомедию режиссёров Альберта Мкртчяна и Эдгара Ходжикяна, студия Мосфильм в 1970 году частично снимала в Гурзуфе, на южном берегу Крыма.
Теги: факты о фильме
