Где снимали фильм «Любовь и голуби»?

Когда режиссёр Владимир Меньшов приступил к работе над фильмом «Любовь и голуби», его главной идеей было перенести зрителей в самую глубь сибирской деревни, чтобы отразить её искреннюю простоту и самобытность. Однако после долгих поисков выбор пал на карельский городок Медвежьегорск. Несколько сцен также сняли в соседнем поселке Пиндуши. Для курортных эпизодов съёмочная группа отправилась в Грузинскую ССР, а домашние сцены создали в павильонах киностудии «Мосфильм».

Места, где снимались самые запоминающиеся эпизоды фильма «Любовь и голуби»

Дом и голубятня

В поисках идеальной сибирской деревни режиссёр объездил немало мест, но ни одно из них не соответствовало его задумке. В итоге подходящей площадкой стала окраина Медвежьегорска, у реки Кумсы. Здесь стоял небольшой домик, возле которого специально построили голубятню и летнюю кухню. Двор обустроили по сибирским традициям, замостив его деревянными досками.

Когда съёмки завершились, голубятня и веранда остались в подарок хозяевам дома. Эти постройки сохранялись до 2011 года, пока пожар не уничтожил их. Новый владелец восстановил строения и придал им облик, максимально приближённый к тому, что был в фильме.

Море

Южные сцены снимались в солнечном Батуми. Лишь дважды команда выезжала за пределы города: для съёмок эпизода, где Василий Кузякин эффектно падает в воду, и для поиска оригинального тренажёрного зала.

Кадры с падением героя снимали на пирсе в Кобулети, в 20 километрах от Батуми, на побережье Чёрного моря. По сюжету Василий оказывается в воде в одежде, а выныривает уже в плавках. Чтобы сделать это одним дублем, актёру пришлось переодеваться под водой с помощью аквалангистов. Однако возникла проблема: галстук застрял, и Александр Михайлов начал захлёбываться. Водолазам пришлось разрезать галстук, чтобы спасти актёра. Съёмки проходили в ноябре, при температуре воды около 14 градусов, но актёры убедительно изображали, что жара в разгаре.

Кафе «Фантазия»

После знакомства Василий и Раиса Захаровна гуляют по городу, а на заднем плане виднеется здание с необычным дизайном. Это кафе, известное как «Фантазия» или «Осьминог», расположено неподалёку от университета имени Шота Руставели. В советское время заведение славилось эффектным экстерьером с мозаичной отделкой и было популярным местом отдыха. В 2000-х кафе закрылось и пришло в упадок, но в 2018 году его отреставрировали и благоустроили прилегающую территорию.

Ботанический сад

Во время экскурсии отдыхающих Василий и Раиса, отстав от группы, пробираются через заросли ботанического сада и обсуждают нелёгкую судьбу медиумов, вынужденных «думать за правительство». Эти сцены снимали недалеко от Батуми, в ботаническом саду, который сегодня остаётся одной из главных достопримечательностей региона. К 2022 году, когда сад отметил 110-летний юбилей, его дорожки заасфальтировали, провели зонирование, а рядом с растениями установили информационные таблички.

Тренажёрный зал

Эпизоды с тренировками Василия и Раисы Захаровны сняты в Цандеровском институте механотерапии, находящемся в Ессентуках. Необычные тренажёры, использовавшиеся в кадре, якобы обладали целебными свойствами и в своё время привлекали таких известных личностей, как Шаляпин и Станиславский. Однако Василия занимали не тренировки, а рассказы собеседницы о гуманоидах и телекинезе, услышанные именно здесь.

Дельфинарий

Пока герои Александра Михайлова и Людмилы Гурченко увлечённо обсуждали паранормальные явления, они не обратили внимания на выступление в дельфинарии. Между тем, в 1970-х этот дельфинарий был первым подобным заведением в республике. Его популярность привела к тому, что символом Батуми стал дельфин. Современное здание отличается от того, что было в фильме, но дельфинарий продолжает функционировать.

Кафе «Восточные сладости»

Название кафе, где Василий продолжает беседу с Раисой, в фильме не упоминается, но его легко узнать по восточному интерьеру: позолоченным узорам на стенах и большим витражным окнам. В момент съёмок оно называлось «Восточные сладости», а теперь известно как Coffeetopia Batumi. Хотя витражи больше не сохранились, атмосфера осталась, и посетители могут насладиться местом, связанным с любимой комедией.

Городской причал

Сцена, где Василий собирается выпить пива с соседом дядей Митей, была снята на живописном причале в поселке Пиндуши, на берегу Онежского озера. К сожалению, сегодня причал полностью разрушен, но в памяти зрителей он остаётся неотъемлемой частью атмосферы фильма.