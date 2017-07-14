Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию», снятый в 1973 году, по праву считается одной из самых узнаваемых советских комедий. Его съемки проходили в нескольких городах, включая Москву, Ростов и Ялту, а также на территории киностудии «Мосфильм».

Исторические сцены, изображающие времена Ивана Грозного, снимали в Ростовском кремле. Именно здесь дьяк Феофан, увидев «демонов» из будущего, поднимает тревогу. На фоне белокаменных стен и древних храмов разворачиваются погони и народные волнения. Забавный факт: стена, с которой герои якобы прыгают, на самом деле оказалась довольно низкой — всего около 2,5 метров.

Дом Шурика, где тот изобретал свою машину времени, находился на Новокузнецкой улице в Москве. Это здание под номером 13 сохранилось до наших дней. Однако все сцены внутри дома, включая лестницы и квартиры, снимали в павильонах «Мосфильма». Знаменитая панорама Москвы, которую Иван Грозный восторженно называет «Лепота!», снималась не из квартиры Шурика. Эти кадры делали с высотного здания на Новом Арбате, чтобы показать столицу 1970-х годов.

Машина милиции отъезжает от здания гостиницы «Союз», расположенного на Университетском проспекте, в непосредственной близости от киностудии «Мосфильм», а машина «Скорой помощи» — от 17-го подъезда телецентра Останкино.

Для сцены с песней «Звенит январская вьюга» съемочная группа отправилась в Ялту. Пирс с видом на море стал символом этого эпизода. Сегодня на набережной Ялты стоит памятник Карпу Якину — его фигуру помнят и любят туристы.

  • Маршруты машин Якина, милиции и «Скорой помощи»: Поварская улица, Калининский проспект, Бородинский мост.
  • Большую часть внутренних сцен снимали на «Мосфильме».
  • Декорации царских палат, квартиры Шпака и подъезда дома Шурика создавали в павильонах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
