Фильмы
Где снимали фильм «Дом»?
Где снимали фильм «Дом»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Отечественный фильм «Дом» 2011 года с Сергеем Гармашем в главной роли снимали в Симферополе с сентября по ноябрь 2010.
факты о фильме
