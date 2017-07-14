Меню
Где снимали фильм «Десять негритят»?

14 июля 2017
Наш ответ:

«Десять негритят», художественный двухсерийный фильм Станислава Говорухина по одноимённому роману Агаты Кристи 1987 года, снимали в посёлке городского типа Гаспра, на территории «Ласточкиного гнезда», известного памятника архитектуры Южного берега Крыма (неоднократно показан вход в здание и терраса вокруг него). Однако так как «Ласточкино гнездо» имеет очень небольшие размеры, съёмки в помещениях производились в Воронцовском дворце. В начале фильма катер с гостями проплывает мимо одной из скал, находящихся в открытом море в акватории Гурзуфа, затем катер причаливает к скале Дива в Симеизе. Там же проходили съёмки лестницы, по которой гости поднимались к дому на острове.

Видео о создании фильма:

