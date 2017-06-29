Меню
Фильмы
Фильмы какой советской киностудии начинались с памятника?
Фильмы какой советской киностудии начинались с памятника?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Памятник «Рабочий и колхозница» в качестве заставки к фильмам показывала студия «Мосфильм» - эту заставку можно видеть в таких фильмах советской киностудии, как, например, «Любовь и голуби», «Женитьба Бальзаминова», «Кавказская пленница» и других.
факты о фильме
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Любовь и голуби
комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Авторизация по e-mail