Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Есть ли сцена после титров в фильме "Как приручить дракона"?

Есть ли сцена после титров в фильме "Как приручить дракона"?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Как приручить дракона» - кинокартина, основанная на одноименном полнометражном мультфильме. Сцена после титров в ремейке вызывает недоумение: вроде бы ничего особенного не происходит, но ощущение странности остаётся. Иккинг берёт «Книгу драконов», открывает её на пустой странице — там, где должна быть Ночная фурия, — и бережно помещает туда свой блокнот. Похоже на прощание или начало новой главы, но зритель пока не до конца понимает, что именно это значит.

Напомним сюжет. На суровом острове Берк, где веками викинги сражались с драконами, юный Иккинг, умный, но недооценённый сын вождя, ломает устои, подружившись с грозной Ночной фурией по имени Беззубик. Их неожиданная дружба ставит под сомнение всё, во что верит его народ. Вместе с отважной Астрид и странноватым кузнецом Плевакой Иккинг бросает вызов миру, охваченному страхом и предрассудками.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше