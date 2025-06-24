Есть ли сцена после титров в фильме "Как приручить дракона"?

Наш ответ:

«Как приручить дракона» - кинокартина, основанная на одноименном полнометражном мультфильме. Сцена после титров в ремейке вызывает недоумение: вроде бы ничего особенного не происходит, но ощущение странности остаётся. Иккинг берёт «Книгу драконов», открывает её на пустой странице — там, где должна быть Ночная фурия, — и бережно помещает туда свой блокнот. Похоже на прощание или начало новой главы, но зритель пока не до конца понимает, что именно это значит.



Напомним сюжет. На суровом острове Берк, где веками викинги сражались с драконами, юный Иккинг, умный, но недооценённый сын вождя, ломает устои, подружившись с грозной Ночной фурией по имени Беззубик. Их неожиданная дружба ставит под сомнение всё, во что верит его народ. Вместе с отважной Астрид и странноватым кузнецом Плевакой Иккинг бросает вызов миру, охваченному страхом и предрассудками.