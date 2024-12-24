Что значит сцена после титров в фильме "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Наш ответ:

В сцене после титров фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Уилл и Элизабет спокойно спят ночью. Вдруг в комнате появляется зловещая тень, медленно приближающаяся к их кровати. Звучит знакомая мелодия, и фигура поднимает руку с клешней, узнаваемой как у Дейви Джонса. Уилл просыпается, но никого не обнаруживает. Однако под кроватью остаются лужа и морские ракушки, намекая, что это было не просто сном.



Этот момент может навести на мысль о возвращении Джонса в возможной шестой части. Однако сцены после титров в серии «Пираты Карибского моря» не всегда имеют влияние на дальнейший сюжет. В этом зрители могли убедиться благодаря предыдущим фильмам, где также фигурировали сцены после титров. И к тому же, будущее франшизы пока остается под вопросом.