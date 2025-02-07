Что значит имя Аноры?

Наш ответ:

Анора – главная героиня фильма «Анора» Шона Бейкера, который победил в Каннах и претендует на Оскар. По сюжету у героини, вероятно, узбекистанское происхождение, а ее имя имеет корни в персидском языке. Оно может переводиться как «блестящая» и «светлая».



В Бруклине стриптизерша Анора, предпочитающая, чтобы её называли Эни, знакомится с Ваней — сыном русского олигарха, ведущим праздную жизнь, полную вечеринок и беззаботных развлечений. Очарованный девушкой, Ваня выкупает её время на неделю и уговаривает слетать в Вегас, где они неожиданно женятся. Новость быстро разлетается по СМИ, вызывая гнев родителей Вани. Они срочно прилетают в США и поручают разобраться в ситуации нью-йоркскому армянину Торосу, который следил за их сыном.