Что за собака фигурирует в фильме «Дэдпул и Росомаха»?

Олег Скрынько 20 августа 2024 Дата обновления: 20 августа 2024
Наш ответ:

В блокбастере Marvel «Дэдпул и Росомаха» появляется целая армия разных версий Дэдпула, включая Красавчика-Дэдпула. По сюжету Уэйд Уилсон вместе с Логаном оказывается в пустоши, куда ссылаются невостребованные супергерои из разных вселенных. Там дуэт главных героев встречает Красавчика-Дэдпула и его пса Догпула. Уэйд сразу же проникается любовью к уродливому песику, норовя отобрать его у хозяина.

Догпула сыграла собака по кличке Пегги, в 2023 году победившая на конкурсе самых уродливых собак Великобритании. Пегги принадлежит к породе пугезе. Родилась она в 2018 году. Ее хозяйкой является Холли Миддлтон. На включении Пегги в «Дэдпула и Росомаху» настоял Райан Рейнольдс. Он считает эту собачку «животным проявлением Уэйда Уилсона». На мировой премьере фильма в Лондоне Пегги прошла по красной дорожке вместе с Рейнольдсом и Хью Джекманом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха фантастика, боевик, комедия
2024, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
