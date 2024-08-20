Что за собака фигурирует в фильме «Дэдпул и Росомаха»?

Наш ответ:

В блокбастере Marvel «Дэдпул и Росомаха» появляется целая армия разных версий Дэдпула, включая Красавчика-Дэдпула. По сюжету Уэйд Уилсон вместе с Логаном оказывается в пустоши, куда ссылаются невостребованные супергерои из разных вселенных. Там дуэт главных героев встречает Красавчика-Дэдпула и его пса Догпула. Уэйд сразу же проникается любовью к уродливому песику, норовя отобрать его у хозяина.



Догпула сыграла собака по кличке Пегги, в 2023 году победившая на конкурсе самых уродливых собак Великобритании. Пегги принадлежит к породе пугезе. Родилась она в 2018 году. Ее хозяйкой является Холли Миддлтон. На включении Пегги в «Дэдпула и Росомаху» настоял Райан Рейнольдс. Он считает эту собачку «животным проявлением Уэйда Уилсона». На мировой премьере фильма в Лондоне Пегги прошла по красной дорожке вместе с Рейнольдсом и Хью Джекманом.