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Что за секрет раскрывается в фильме «Вот это драма!»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 апреля 2026 Дата обновления ответа: 13 апреля 2026

«Вот это драма!» — американская трагикомедия, вышедшая в прокат 9 апреля 2026 года. Фильм повествует о влюбленной паре в лице Эммы и Чарли, которые собираются пожениться. Незадолго до свадьбы в кругу друзей Эмма раскрывает свой страшный секрет, который оказывает неизгладимое влияние на Чарли и других персонажей.

В чем состоит секрет Эммы?

Эмма рассказывает Чарли и их общим друзьям, что, будучи подростком, она собиралась устроить стрельбу в своей школе. Эмма признается, что ее очаровывала эстетика огнестрельного оружия. Таким страшным образом Эмма, будучи девочкой, хотела покарать сверстников, которые подвергали ее травле. Дошло до того, что юная Эмма обзавелась отцовской винтовкой и практиковалась в стрельбе — именно неудачный инцидент во время тренировки привел к тому, что она оглохла на одно ухо. Кроме того, Эмма записала видеообращение, в котором объясняла свое решение устроить шутинг. Однако в итоге Эмма все-таки не совершила это преступление, поскольку в том же районе кто-то другой открыл стрельбу в торговом центре раньше нее.

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Вот это драма!
Вот это драма! мелодрама, комедия, драма
2026, США
6.0
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