Что за пять воинств в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств"?

Олег Скрынько 16 декабря 2024 Дата обновления: 16 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Хоббит: Битва пяти воинств» ключевое сражение разворачивается между пятью различными армиями, каждая из которых преследует свои цели. Первую армию составляют гномы, во главе с Торином Дубощитом, которые стремятся защитить Одинокую гору и её несметные сокровища. Второй армией выступают эльфы из Лихолесья под предводительством короля Трандуила, которые хотят вернуть сокровища, принадлежащие их народу. Третья армия — люди из Озёрного города, потерявшие свои дома из-за дракона Смауга, пришедшие за компенсацией и помощью.

Четвёртая армия — это орки, возглавляемые Азогом Осквернителем, которые намерены захватить гору и использовать её стратегическое положение. Пятой армией являются великаны-гоблины и летучие твари, которых привлекает жажда разрушения. В центре конфликта лежит жадность, власть и борьба за выживание, но в решающий момент гномы, эльфы и люди объединяются против орков, осознавая, что истинная угроза — тёмные силы, стремящиеся уничтожить всех. Итогом сражения становится великая жертва и восстановление хрупкого мира в Средиземье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хоббит: Битва пяти воинств
Хоббит: Битва пяти воинств фэнтези, приключения
2014, США
7.0
