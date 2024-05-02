Что за паук фигурирует в фильме «Паутина страха»?

Наш ответ:

«Паутина страха» — французский социальный хоррор, вышедший в российский прокат 18 апреля 2024 года. Фильм имеет фантастическую предпосылку, так что показанный вид паука является вымышленным. По сюжету тридцатилетний парень Калеб, живущий в пригороде Парижа, занимается нелегальной продажей кроссовок и коллекционирует всевозможных экзотических тварей. Однажды он заполучает особь редкого паука, происходящего из пустыни. Это создание своим ядовитым укусом способно сразить слона. Калеб дает пауку имя Рианна и обустраивает новому питомцу жилище в коробке из-под кроссовок, но паук при первой же возможности сбегает в вентиляцию многоэтажки, в которой живет главный герой. Вскоре Рианна начинает неистово плодиться, так что жилой дом оказывается окутан непроходимой паутиной. Кроме того, пауки со временем увеличиваются до гигантских размеров. Калеб и другие жители дома оказываются в ловушке.