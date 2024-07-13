Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Что за крысы были использованы во время съемок фильма «Самая большая луна»?

Олег Скрынько 13 июля 2024 Дата обновления: 13 июля 2024
Наш ответ:

«Самая большая луна» — российский фэнтезийный фильм, вышедший в прокат 4 июля 2024 года. Во время производства вокруг проекта разгорелся скандал, связанный с тем, что в съемках были задействованы 250 декоративных крыс, которые затем были оставлены на произвол судьбы в Тверской области. Инцидент получил огласку в октябре 2021 года, когда неприспособленные к жизни на улице животные, оставленные без пищи, были обнаружены в Старицких пещерах среди мусора. Погибло не менее шести особей. Зоозащитники забили тревогу. Спасать крыс бросились члены тверского Клуба любителей декоративный крыс. В дальнейшем выяснилось, что крысы использовались в ходе съемок «Самой большой луны» под надзором некой дрессировщицы, которая доставила их и несла за них ответственность.

