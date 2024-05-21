Меню
Что за балерина показана в фильме «Джойка»?

Олег Скрынько 21 мая 2024 Дата обновления: 21 мая 2024
Наш ответ:

«Джойка» — биографический американский фильм, вышедший в 2023 году. Картина повествует о балерине Джой Аннабель Уомак, которая родилась в 1994 году в Калифорнии. Она обучалась классическим танцам в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, после чего поехала в Россию. Она поступила в Московскую государственную академию хореографии, которую с отличием закончила в 2012 году. Затем Уомак присоединилась к труппе Большого театра и год проработала в «Кремлевском балете». С 2018 года она является ведущей солисткой южнокорейской балетной компании «Юниверсал-балет».

Фильм «Джойка» был создан по инициативе самой Уомак. В картине показано, как вопреки желанию своей семьи главная героиня перебирается в Москву, продолжая свой тяжелый путь к статусу балерины экстра-класса. В байопике Уомак воплотила Талия Райдер, тогда как ее наставницу Татьяну Волкову сыграла Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки», «На пределе»).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джойка
Джойка драма
2023, США / Новая Зеландия
7.0
