Что за балерина показана в фильме «Джойка»?

«Джойка» — биографический американский фильм, вышедший в 2023 году. Картина повествует о балерине Джой Аннабель Уомак, которая родилась в 1994 году в Калифорнии. Она обучалась классическим танцам в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, после чего поехала в Россию. Она поступила в Московскую государственную академию хореографии, которую с отличием закончила в 2012 году. Затем Уомак присоединилась к труппе Большого театра и год проработала в «Кремлевском балете». С 2018 года она является ведущей солисткой южнокорейской балетной компании «Юниверсал-балет».



Фильм «Джойка» был создан по инициативе самой Уомак. В картине показано, как вопреки желанию своей семьи главная героиня перебирается в Москву, продолжая свой тяжелый путь к статусу балерины экстра-класса. В байопике Уомак воплотила Талия Райдер, тогда как ее наставницу Татьяну Волкову сыграла Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки», «На пределе»).