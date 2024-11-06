Меню
Что в чемодане из фильма «Криминальное чтиво»?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 ноября 2024
Наш ответ:

«Криминальное чтиво» — знаменитый фильм Квентина Тарантино, который стал настоящей вехой в истории кино. Картина вышла в 1994 году, удостоившись главного приза Каннского кинофестиваля. Благодаря своей изобретательной и выверенной композиции, искрометным диалогам, синефильской начинке и неочевидным смыслам «Криминальное чтиво» не только остается интересным широкой публике, но и является предметом анализа со стороны киноведов. В сюжете фильма видное место занимает черный чемоданчик, принадлежащий криминальному авторитету Марселласу Уоллесу. Предполагается, что внутри находится нечто необычайно ценное. Это подчеркивает сцена, в которой герой Джона Траволты, куря сигару, открывает чемоданчик, из которого на него льется теплый золотистый свет. Тарантино не дает четкого ответа, что же именно хранится в чемоданчике — этот предмет выполняет функцию макгаффина. Однако в среде фанатов существуют разные теории на этот счет. Например, распространено предположение, что в чемоданчике содержится душа Марселласа. На это может указывать пластырь на затылке мафиози. Возможно, под пластырем скрывается отверстие, через которое душа была извлечена из тела.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Криминальное чтиво
Криминальное чтиво драма
1994, США
8.0
