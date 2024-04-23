Что такое Умальта в фильме «Золото Умальты»?

Наш ответ:

Умальта — река, расположенная в Хабаровском крае. На одном участке реки находится Ниманский золотоносный район. Именно там были добыты сорок пудов золота, за которыми охотятся персонажи приключенческого экшена в жанре истерн «Золото Умальты», который вышел 4 апреля 2024 года.



По сюжету в 1917 году группа бандитов в шаманских масках нападает на повозку, в которой перевозится золото, и захватывает сокровище. После этого инцидента золотопромышленник Леонтий Булыгин нанимает команду головорезов с целью вернуть украденное, чтобы не оказаться банкротом. В то же время весть об золоте быстро распространяется среди разных авантюристов, тоже желающих заполучить богатство. Так, в охоту за золотом вовлекаются актриса Соня и военный по фамилии Долецкий.



Фильм основан на ограблении обоза с золотом, которое произошло в 1917 году недалеко от Умальты.