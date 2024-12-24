Что стало с Роном Уизли?

Наш ответ:

После событий войны с Волдемортом Рон Уизли продолжил свою жизнь, сделав важный вклад в общественную жизнь волшебного мира.

Работа и карьера Рона Уизли после Хогвардса

После окончания войны Рон стал аврором, вместе с Гарри Поттером помогал Министерству магии ловить сторонников Волдеморта, которые ушли в подполье или притворялись невиновными. Он также принимал участие в реформировании Министерства магии и работе Офиса Мракоборцев, что помогло очистить магическое сообщество от темных элементов. Однако спустя два года, после того как он почувствовал, что его работа в Министерстве не приносит удовлетворения, Рон покинул свою должность аврора.

Бизнес с братом

Рон присоединился к своему брату Джорджу в "Волшебных хрипах", магазине в Косом переулке, который стал процветать после трагической смерти Фреда. Рон помогал Джорджу справиться с потерей, и их магазин стал успешным, что добавило светлых моментов в их жизни после войны.

Личная жизнь Рона

Рон в конце концов женился на Гермионе Грейнджер, и у них двое детей: Роуз и Хьюго. Он также стал крестным отцом Джеймса Сириуса Поттера, старшего сына Гарри и Джинни Поттер. Рон и Гермиона построили крепкую семью и жили в мире, несмотря на все пережитые трагедии и трудности.

Отношения с Гарри и Гермионой

Рон сохранил крепкие связи с Гарри и Гермионой, а их дружба стала еще более значимой в поствоенное время. Трио продолжало поддерживать друг друга и было близким, несмотря на жизненные изменения.

Общественная репутация

Хотя Рон иногда подвергался критике, в частности, Ритой Скитер, которая утверждала, что он страдает от психического напряжения, связанного с охотой за крестражами, в целом он проявил стойкость и поддержку своему миру.

