Что стало с Элизабет из «Пиратов Карибского моря»?

Что стало с Элизабет из «Пиратов Карибского моря»?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Элизабет Суонн — ключевой женский персонаж из фэнтезийно-приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Воплотила ее британская актриса Кира Найтли. Героиня фигурирует в четырех из пяти существующих полнометражных частей «Пиратов Карибского моря». Родилась Элизабет в 1726 году в Лондоне, Англия. Воспитывал ее отец, который является губернатором Ямайки. В то время данная страна была британской колонией. Уже во взрослом возрасте Элизабет была похищена экипажем пиратского корабля «Черная жемчужина». В дальнейшем героиня превращается из светской девы до первой в истории королевы пиратов. Она сходится с Уиллом Тернером (Орландо Блум) — они познакомились еще детьми. У них рождается сын.

