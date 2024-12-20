Меню
Что стало с Джорджем после смерти Фреда?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Смерть Фреда стала тяжелейшей утратой для Джорджа Уизли, ведь братья были не просто близнецами, а неразделимыми частями одной души.

Однако, несмотря на горечь утраты, Джордж смог найти силы продолжить жить, хотя его жизнь навсегда изменилась. Вот что известно о его судьбе:

Продолжение дела жизни: «Всевозможные волшебные вредилки»

После смерти Фреда Джордж продолжил управлять их совместным магазином «Всевозможные волшебные вредилки», который стал одним из самых успешных магических предприятий в Косом переулке. Это решение не было лёгким для Джорджа, так как магазин напоминал ему о брате, но он знал, что Фред хотел бы, чтобы их дело жило.

Семья и дети

Джордж женился на Анджелине Джонсон, бывшей однокурснице и подруге по Гриффиндору. У них родились двое детей:

  • Фред II Уизли — назван в честь его брата.
  • Роксанна Уизли.

Хотя Джордж любил свою семью, он, вероятно, испытывал страх и боль при мысли о том, что его сын Фред растёт без своего дяди, который был его тёзкой.

Эмоциональная борьба

Джордж продолжал носить мантии Фреда и сохранял множество других мелочей, которые связывали его с братом. Эти действия были попыткой сохранить связь с Фредом, который всегда оставался частью его жизни.
Тяжёлым моментом для Джорджа стала невозможность вызывать Патронуса, так как все его счастливые воспоминания были связаны с Фредом.

Память о Фреде

Джордж поддерживал семейные традиции, связанные с памятью о брате. Например, на его день рождения он задувал только половину свечей, оставляя остальные горящими. Тайно его сын, Фред II, помогал поддерживать эту магическую традицию.
Молли Уизли продолжала вязать свитера для Фреда, чтобы его дух был всегда с семьёй.

Личностные изменения

Джордж навсегда потерял часть своей жизнерадостности. Даже несмотря на то, что он продолжал шутить, юмор стал способом маскировать глубокую боль.
Однако он сохранил любовь к своим близким, что позволило ему найти поддержку в жене, детях и родственниках.

Значение магазина «Всевозможные волшебные вредилки»

Для Джорджа их магазин стал не просто бизнесом, но символом памяти о Фреде. Каждая шутка и изобретение, которые они создали вместе, помогали ему чувствовать присутствие брата.
Судьба Джорджа показывает, что, несмотря на невосполнимую потерю, он нашёл способ продолжать жить, сохраняя в сердце память о Фреде. Это история о любви, боли и стойкости, которая находит отклик у многих поклонников Поттерианы.

