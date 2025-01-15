Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Что случилось с Мастером в фильме "Мастер и Маргарита"?

Что случилось с Мастером в фильме "Мастер и Маргарита"?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 15 января 2025
Наш ответ:

Фильм «Мастер и Маргарита», вышедший в начале 2024 года, представляет собой свободную интерпретацию романа Михаила Булгакова. Финал истории преломляет судьбу Мастера под новым углом: герой, страдая от психического расстройства, перенёс события собственного романа в реальность. После ареста, вызванного политическими репрессиями в СССР, его состояние ухудшилось, и он оказался в психиатрической клинике, где подвергался лечению током и препаратами. Однажды он выкрал ключ у медсестры, вышел на балкон и прыгнул вниз.

Так завершилась жизнь реального Мастера, но его созданный в воображении персонаж продолжил существовать в фантастической реальности. В этом мире он встретился с Иваном Бездомным, после чего вернулся к Маргарите. Вместе с загадочной компанией они покинули Москву, отправившись в идиллический «райский мир».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита драма, фэнтези
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше