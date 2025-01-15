Что случилось с Мастером в фильме "Мастер и Маргарита"?

Фильм «Мастер и Маргарита», вышедший в начале 2024 года, представляет собой свободную интерпретацию романа Михаила Булгакова. Финал истории преломляет судьбу Мастера под новым углом: герой, страдая от психического расстройства, перенёс события собственного романа в реальность. После ареста, вызванного политическими репрессиями в СССР, его состояние ухудшилось, и он оказался в психиатрической клинике, где подвергался лечению током и препаратами. Однажды он выкрал ключ у медсестры, вышел на балкон и прыгнул вниз.
Так завершилась жизнь реального Мастера, но его созданный в воображении персонаж продолжил существовать в фантастической реальности. В этом мире он встретился с Иваном Бездомным, после чего вернулся к Маргарите. Вместе с загадочной компанией они покинули Москву, отправившись в идиллический «райский мир».
