Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Что случилось с конем из фильма «Мой любимый чемпион»?

Что случилось с конем из фильма «Мой любимый чемпион»?

Олег Скрынько 16 июля 2024 Дата обновления: 16 июля 2024
Наш ответ:

«Мой любимый чемпион» — российский приключенческий фильм для семейной аудитории, вышедший в прокат 27 июня 2024 года. Спустя две недели после релиза вокруг картины разгорелся скандал. Дело в том, что в соцсетях ресурса «Осторожно, новости» появилось жуткое видео со съемочной площадки, на котором конь, перепрыгивая через препятствие, падает на шею и роняет наездницу. К ногам животного были привязаны веревки, за которые в определенный момент каскадеры дернули, чтобы получилось эффектное падение, которое чревато серьезной травмой как для животного, так и для всадника. Не исключено, что данная сцена была снята не с одного дубля. В этой связи Федерацию конного спорта России обвинили в жестоком обращении с конем. Активисты во главе с основательницей благотворительного фонда для лошадей и их владельцев Lirs Help Елена Овсиенко призывает причастных к инциденту понести ответственность. В ответ на обвинения ФКСП заявила, что съемки проводились с соблюдением необходимых норм безопасности при участии подготовленного животного и профессиональных каскадеров. Дрессировщица Нина Принц поддержала съемочную команду и ФКСП, отметив, что лошадь не пострадала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мой любимый чемпион
Мой любимый чемпион приключения, семейный
2024, Россия
2.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше