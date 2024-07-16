Что случилось с конем из фильма «Мой любимый чемпион»?

Наш ответ:

«Мой любимый чемпион» — российский приключенческий фильм для семейной аудитории, вышедший в прокат 27 июня 2024 года. Спустя две недели после релиза вокруг картины разгорелся скандал. Дело в том, что в соцсетях ресурса «Осторожно, новости» появилось жуткое видео со съемочной площадки, на котором конь, перепрыгивая через препятствие, падает на шею и роняет наездницу. К ногам животного были привязаны веревки, за которые в определенный момент каскадеры дернули, чтобы получилось эффектное падение, которое чревато серьезной травмой как для животного, так и для всадника. Не исключено, что данная сцена была снята не с одного дубля. В этой связи Федерацию конного спорта России обвинили в жестоком обращении с конем. Активисты во главе с основательницей благотворительного фонда для лошадей и их владельцев Lirs Help Елена Овсиенко призывает причастных к инциденту понести ответственность. В ответ на обвинения ФКСП заявила, что съемки проводились с соблюдением необходимых норм безопасности при участии подготовленного животного и профессиональных каскадеров. Дрессировщица Нина Принц поддержала съемочную команду и ФКСП, отметив, что лошадь не пострадала.